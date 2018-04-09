«سورس» يستعد لتداول العملات الإلتكرونية بعدما وصفها بـ«الفقاعة»

يستعد الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي البريطاني "جورج سورس" لدخول عالم تداولات العملات الإلكترونية، بعد أن وصفها في يناير الماضي بالفقاعة.



ونقلت وكالة"بلومبرج" عن مصادر على صلة بالأمر، في نهاية الأسبوع الماضي أن "أدم فيشر" الذي يشرف على الاستثمار الكلية بشركة "سورس" حصل على موافقة داخلية بتداول العملات الإلكترونية في الأشهر القليلة الماضية.



وفي يناير الماضي صرح "سورس" في مؤتمر "دافوس" أن العملات الإلكترونية لا يمكنها أن تعمل مثل العملات الحقيقية نظرًا لتقلباتها.



لكن "سورس" في الوقت نفسه لم يتوقع أن تعاني العملات الإلكترونية من التراجع الحاد.



ويعد "جورج سورس" من المراهنين على العملات الإلكترونية بشكل غير مباشر، إذ أصبحت شركته في أغسطس 2017 أول تاجر تجزئة يقبل العملات الإلكترونية في عملية الدفع، كما خطت للبدء في تبادل العملات الإلكترونية.



ومنذ شهرين والعملات الإلكترونية مستقرة تقريبا عند المستوى نفسه وتتحرك حولها بالارتفاع والانخفاض.



وهبطت "البيتكوين" بنحو 2.2% إلى 6854.5 دولار.