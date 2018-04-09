وزير قطاع الأعمال يكشف ملامح خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج

بدأت وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج من أجل تطوير المصانع القديمة مع تفعيل استراتيجية جديدة لتتواكب مع التكنولوجيا العالمية.



ومن المنتظر أن تشهد لقاءات وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، خلال الفترة المقبلة، حضور عدد من الشركات العالمية لمواكبة التطوير.



وكشف خالد بدوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة قطاع الأعمال بدأت بالفعل في تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي، مضيفًا أن مصر ستتوسع في تنمية صناعة الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال على دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في إطار تطوير مصانع الغزل والنسيج الموجودة في 33 شركة تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وتعمل مصر على تطوير قطاع الغزل والنسيج الذى يعمل به 30% من حجم العمالة الموجودة في البلاد.



كانت الحكومة تعاقدت مع مكتب وارنر الأمريكي، لدراسة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي.



وكان حمدي أبوالعينين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، قال إنه سيتم التطوير من خلال إنشاء شركات مساهمة مشتركة مع شركات قطاع الأعمال العام تحت مظلة الدولة ورقابتها في إطار العمل على توفير السيولة اللازمة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية.



وأضاف "أبوالعينين" أنه عقب الانتهاء من التطوير سيتم طرح الشركات في البورصة من أجل زيادة رأسمال الشركات وتنشيط سوق البورصة.



وأشار إلى أن عمليات التطوير تعتمد على توفير السيولة اللازمة، موضحا أن القطاع الخاص جاهز للتطوير وتوفير تكلفة التطوير.



وأوضح أن العمل على تنمية صناعة الغزل والنسيج يأتي في إطار الحفاظ على التنمية المصرية الصناعية، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج يحتوي على 30% من العمالة.



وأكد أن خسائر الشركات الحكومية تعود إلى عدم تطوير المصانع إذ توجد معدات لم يتم تطويرها منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن أسباب التعثر تتمثل في عدم تطوير المعدات وتوفير السيولة اللازمة للتطوير.



وأوضح أن القطاع الخاص المصري سيشارك أيضا في المدينة النسيجية بمحافظة المنيا إذ تم الاجتماع مع محافظ المنيا للاهتمام بمصانع مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن القطاع الخاص عندما يدخل في الإدارة سيضع نظما جيدة للغاية تتمثل في ربط الأجر بالإنتاج.



كان خالد بدوي شدد على ضرورة مواكبة التصميم للتطور الذي يشهده هذا المجال، مؤكدا أنه تفاوض مع بنك الاستثمار لسداد ديون الشركة القابضة للغزل والنسيج من خلال الاستغناء عن بعض الأصول غير المستغلة من أراض وعقارات.



وأضاف "بدوي" أنه يتم تدريب العمال لمواكبة هذا التطور، وهناك دراسة كاملة للتطوير، مؤكدا أن الصينيين سيقيمون مدينة كاملة للغزل والنسيج، مشيرا إلى أن جودة القطن المصري ووجود استثمارات سيدفعان في هذا المجال.



وأوضح "بدوي": «نمتلك إرادة قوية ويدا عاملة وينقصنا تجديد الآلات، وتطوير الفكر، لتحقيق المرجو من هذه الصناعة».