«سعفان»: إجراء الانتخابات العمالية في النصف الثاني من مايو المقبل

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حرص الحكومة على تطوير التشريعات العمالية.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، بما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.



وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية في النصف الثاني من مايو المقبل، فضلًا عن قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي ستجرى انتخاباتها في نفس الموعد مع الانتخابات العمالية.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، التي تستمر حتى 15 أبريل الجاري.

