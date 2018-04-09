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اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:10 م

ترامب ينتقد تعريفات السيارات بين الولايات المتحدة والصين

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2122379

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات المفروضة على السيارات بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي أثار المخاوف التجارية مع الصين من جديد.

وأوضح ترامب، عبر تغريدة نشرها على "تويتر"، اليوم الاثنين، الفرق بين الرسوم الجمركية المفروضة من قبل بلاده على سيارات الصين والعكس.

وقال: "عندما تستقبل الولايات المتحدة السيارات من الصين فإنه يتم دفع تعريفات 2.5%، في حين أنه عندما يتم تصدير السيارات إلى الصين من واشنطن يتم دفع تعريفات قدرها 25%".

وتابع: "هل هذه تجارة عادلة أو حرة؟.. لا إنها تبدو تجارة غبية مستمرة منذ سنوات".

وكان رئيس الولايات المتحدة وجه مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، في الأسبوع الماضي، بإعداد قائمة تعريفات إضافية بقيمة 100 مليار دولار على واردات السلع الصينية، فيما أكدت الصين أنها سترد بوتيرة مماثلة.

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