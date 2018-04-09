العراق يطلق عملية عسكرية لتعقب خلايا «داعش» بديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالي بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في ثلاث مناطق شرق المحافظة.



وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة أمنية من شرطة ديالي بدأت اليوم بعملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) في مناطق الندا، وقرى عبدالله الحطام، وقرى السيد مصطفى، الكائنة على بعد 55 كيلومترًا شرق بعقوبة.



وأضافت القيادة أن: "العملية تهدف إلى ملاحقة الخلايا النائمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية ومنعها من إيجاد ملاذات آمنة لهم في هذه المناطق".



وكانت قوات عمليات ديالي شنت مؤخرًا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في عدة مناطق من المحافظة.

