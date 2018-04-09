القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
عالم
الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:09 م

العراق يطلق عملية عسكرية لتعقب خلايا «داعش» بديالى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2122374

أعلنت قيادة شرطة ديالي بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في ثلاث مناطق شرق المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة أمنية من شرطة ديالي بدأت اليوم بعملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) في مناطق الندا، وقرى عبدالله الحطام، وقرى السيد مصطفى، الكائنة على بعد 55 كيلومترًا شرق بعقوبة.

وأضافت القيادة أن: "العملية تهدف إلى ملاحقة الخلايا النائمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية ومنعها من إيجاد ملاذات آمنة لهم في هذه المناطق".

وكانت قوات عمليات ديالي شنت مؤخرًا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في عدة مناطق من المحافظة.

موضوعات متعلقة

الشرطة العراقية تعثر على 6 مقابر لـ«داعش»

العراق: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش» في ديالي

انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش شمال شرق «ديالى» العراقية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ حوالي 20 ساعة

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ يومين

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ 3 أيام

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ 4 أيام

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

الآن

دراسة: طعون «الأمور المستعجلة» على أحكام القضاء الإداري عدوان ضد مجلس الدولة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

اليوم.. محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع حماس»

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم

الأكثر قراءة

شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

ألبومات الصور

حديقة الأزهر تستقبل الزوار في شم النسيم

بالصور.. رئاسة جمصة تستقبل المصطافين بالورود

البحيرة تخصص خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن حالات التحرش والتسمم

إقبال كبير على قلعة قايتباى فى الساعات الأولى من شم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

كشكول

رئيس امتحانات الثانوية: يقدم الحلول المقترحة لعقد الامتحانات بشمال سيناء

رئيس منطقة الفيوم الأزهرية يقدم التهنئة للكنائس الثلاث بعيد القيامة

جامعة القاهرة تنظم المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لجراحة الأورام 11 أبريل

نائب رئيس الثانوية العامة: يوجة رسالة للطلاب .. تعرف عليها

عودة الطلاب الروس بجامعة أسيوط بعد الرحلة السياحية بالأقصر

الأمصار

نيزك يكشف معلومات عن ولادة المنظومة الشمسية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير عمر الكسواني للمرة الخامسة

أدنوك تخطط لفتح ثلاث محطات وقود في دبي

لافروف عن قصف «تيفور»: تطور خطير للأحداث بسوريا

بالصور.. مصر تحتفل بـ«شم النسيم»

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك