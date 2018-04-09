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اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:07 م

«حمش» يستعيد عافيته وينتج سبيكتي ذهب بأيادٍ مصرية

منجم حمش
منجم "حمش
سيد ابراهيم
dostor.org/2122370

بدأ منجم "حمش" بالصحراء الشرقية، الأسبوع الماضى فى إنتاج أول سبيكتي ذهب وزن 5 كيلو، وذلك بعد توقف العمل لعدة سنوات، بسبب عدم توفيق الأوضاع المالية والفنية لشركة "ماتزهولدنج" القبرصية، التى تدير المنجم.

وكشفت مصادر بالمنجم، أن إنتاج السبيكتين تم بأيادٍ مصرية، دون أى تمويل من أى جهة، مشيرة إلى أن المنجم يحتاج إلى تمويل حقيقى، لاستكمال عملية الإنتاج، خصوصا بعد تعثر الشركة القبرصية، وعدم مقدرتها على استكمال العمل بالمنجم، إذ إنها لم تنفق سوى مليوني دولار فقط، بالرغم من أنه وفقا للمزايدة التى فازت بها الشركة أن تنفق من 250 إلى 300 مليون دولار سنويا فى المنجم.

من ناحية أخرى، طالب المهندس طارق الملا، وزير البترول، إعطاء آخر فرصة للشركة التى تدير "حمش"، لتوفيق أوضاعها المالية والفنية، وسرعة إنجاز الأعمال المسندة إليها وفقا للمزايدة العلنية التى فازت بها منذ عام 2009، بمنطقة امتيازها بموقع حمش بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بنحو 180 كم، والتى أنتجت أول سبيكة ذهبية من الموقع فى عام 2010 وتم إهداؤها للرئيس الأسبق حسنى مبارك.

ومن المفترض، أن تكون الفرصة الأخيرة للشركة لتوفيق أوضاعها انتهت منذ نهاية مارس الماضى، والتى اعتمدتها الجمعية العمومية لشركة حمش مصر لمناجم الذهب، وفقا لتعليمات وزير البترول، وذلك لتفويت الفرصة أمام الشركة حال فسخ التعاقد معها، فى رفعها قضايا فى التحكيم الدولى.

«حمش» يستعيد عافيته وينتج سبيكتي ذهب بأيادٍ مصرية
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