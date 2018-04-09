فلسطين: بيان الجنائية الدولية بمثابة بدء التحقيقات فى أحداث غزة

اعتبر رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بمثابة بدء التحقيقات رسميًا بما وقع في قطاع غزة من جرائم حرب، حسب القانون الدولي الإنساني.



وقال المالكي، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الإثنين: «سيتم إيفاد مكتب المدعية بكافة الأدلة والبراهين كي تبدأ بالتحقيق الرسمي»، موضحًا أنه سيتم توفير كل ما يلزم من أدلة لإثبات أن المشاركين المدنيين في المسيرة لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال، ورغم ذلك تم اغتيالهم بشكل متعمد، من بينهم الصحفي ياسر مرتجي.



وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة، أكد المالكي أن كافة التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، باتت جاهزة على صعيد مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين في 28 صفحة، معربًا عن أمله في أن يتم اعتماد مبادرة الرئيس للسلام كمبادرة سلام عربية.



وأشار المالكى إلى أنه تمت مخاطبة الأمين العام للجامعة العربية، بإطلاق اسم «نصرة القدس» على القمة العربية المقبلة، مشيرًا إلى أن الوفد الفلسطيني يصل، اليوم الإثنين، إلى الرياض، لمتابعة الاجتماعات التحضيرية التي تسبق عقد اجتماع وزراء الخارجية، بعد غد الأربعاء، تمهيدًا لانعقاد أعمال القمة.

