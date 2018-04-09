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الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:03 م

لافروف يطالب تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
أ ش أ
dostor.org/2122363

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية، معتبرا أن هذا هو الحل الوحيد لتطبيع الوضع هناك.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكي سراج الدين أصلوف بموسكو: "إن موسكو تأمل أن تعيد السلطات التركية منطقة عفرين للحكومة السورية".

وأضاف: "أن الرئيس التركي لم يصرح يومًا بأن تركيا تريد احتلال عفرين"، مشيرا إلى أن بلاده تنطلق من أن أبسط طريقة لتطبيع الوضع في عفرين، بعد أن حققت القوات التركية أهداف عمليتها- يكون بإعادة المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية السورية.

كما وصف لافروف الوضع الراهن في سوريا بأنه أصبح أكثر خطورة وذلك عقب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار "التيفور" العسكري.

وقال إنه يتم حاليًا بحث الكثير من التقارير حول الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري بسوريا اليوم، مضيفًا: "هناك لاعبون ظهروا بسوريا ولم يدعهم أحد، بل دعوا أنفسهم بحجة تدمير (داعش) ومحاربة الإرهاب، ولكن هناك أسباب أخرى لديهم معلنة وأخرى خفية".

وأضاف أن: "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يسعى للخروج من سوريا وتركها للآخرين، كما قال الرئيس ترامب، ولكن يثبت أقدامه هناك لوقت طويل".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه لا توجد أي آثار لاستخدام النظام السوري لمواد كيميائية ضد المدنيين، معتبرا أن هذه الادعاءات الهدف منها شن حرب على سوريا.

وقال لافروف إن رئيسي فرنسا والولايات المتحدة تحدثا عن وجود أدلة دامغة باستخدام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية، وهو أمر مبالغ فيه، فضلاً عن السرعة الفائقة في استباق أي تحقيقات، موضحا أن الخبراء الروس والهلال الأحمر السوري لم يجدوا أي آثار لاستخدام الكلور أو أي مواد كيمائية أخرى ضد المدنيين.

وتابع لافروف قائلا إن: "هناك حملة حاليا على النظام السوري وبالطبع على روسيا وإيران أيضًا، ومطالبات بإجراء تحقيقات ونحن ندعم ذلك ولكن يجب أن تتسم بالجدية والدقة".

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