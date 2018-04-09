قبل انتخابات الكونجرس.. الديمقراطيون يستغلون أخطاء ترامب

يستعد مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" لانتخابات التجديد النصفية، المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم، وسط مواجهات بين الجمهوريين والديمقراطيين وتحركات النواب الحالية.



وبدأ الجمهوريون في حملات الحفاظ على على تأييدهم الشعبي بالولايات التي فازوا بدعمها في انتخابات عام 2016.



وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن البداية كانت مع تراجع ترامب في قراره عن الانسحاب من سوريا، حتى لا يخسر مؤيديه، مضيفة أنه كان يريد الانسحاب من سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش"، إلا أنه بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي، قرر تمديد بقاء القوات لمدة 6 أشهر إضافية، ليبدأ الانسحاب عشية انتخابات التجديد النصفية.



بينما أكدت مصادر أمريكية أخرى، أن الجمهوريين يحاولون الاستفادة بأموال صفقة بيع 40 مقاتلة أمريكية للكويت من أجل الحفاظ على تأييدهم الشعبي، من خلال تشغيل مصانع الطائرات في الولايات الجنوبية التي أيدت ترامب.



وأوضحت الصحيفة أن نتائج الانتخابات الفرعية أقلقت ترامب بشدة، حيث أدت لتقليص مقاعد الجمهوريين في البرلمان الأمريكي بغرفتيه، النواب والشيوخ، لتفقد الجمهوريين غالبية البرلمان، وتعطي الديمقراطيين انتصارا جديدا في ولاية آلاباما، التي يتمتع الجمهوريون فيها بشعبية كبيرة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ولاية أريزونا منقسمة بين الطرفين، وهو ما يعني أن الجمهوريين يواجهون مأزقا كبيرا، لأنهم يحاولون الآن الحفاظ على الولايات التي لهم بها تأييد شعبي كبير، وهو ما يعني أن وضع الولايات التي ينقسم فيها التأييد سيكون أسوأ بكثير.



وأضافت الصحيفة أن الوضع الذي وصل إليه الحزب الجمهوري يدفعه لاستخدام كل الوسائل المتاحة أمامه، واستغلال منصب ترامب لتحسين وضعهم الانتخابي وعلى رأسها التسويق لنجاح إدارة ترامب في تسويق السلاح الأمريكي في السوق الدولية، ما يعود بالأرباح والمزيد من الوظائف على الشعب الأمريكي وبالتالي ضرورة التصويت للجمهوريين للحفاظ على هذه الإنجازات الهامة.



وبالنسبة للديمقراطيين فالأمر في غاية السهولة، فكل ما يفعلونه هو استغلال أخطاء ترامب التي لا حصر لها من أجل الترويج لأنفسهم.



وتأتي أزمة المعلمين وتظاهراتهم المنددة بقانون حيازة السلاح على رأس هذه الأخطاء، وجعل للأزمة رقما انتخابيا صعبا بالنسبة للجمهوريين وسهلا للديمقراطيين.



ويسعى الديمقراطيون، خلال الفترة الحالية، لتسييس أي قضية في الشارع الأمريكي لحشد فئات الشعب وطبقاته المختلفة من خلال المشاركة في كل التظاهرات والاحتجاجات، خصوصًا تلك التي تنتقد ترامب.



ويستغل الديمقراطيون ملفا مهما وهو الهجرة والمهاجرون وجدار المكسيك وبرنامج "داكا"، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي فشل ترامب في حسمها حتى الآن وأثار بها غضب الشارع الأمريكي.





