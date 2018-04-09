«التحرير الفلسطينية»: حل الدولة الواحدة محل الدراسة الجادة

كشف موقع «المونيتور» الأمريكي عن أن خيار الدولة الواحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح محل الدراسة الجادة من جانب السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بوجود عدد كبير من السكان الفلسطينيين يقارب عدد السكان اليهود وربما يزيد عنهم.



وذكر التقرير أن ممثلًا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية قدم للكنيست، مؤخرًا، إحصاءات ديموغرافية تشير إلى وجود عدد من الفلسطينيين أكبر بهامش صغير من عدد اليهود بين البحر المتوسط والبحر الميت.



وتنص الأرقام التي تم تقديمها في 26 مارس، على أن 6.8 مليون فلسطيني، و6.5 مليون إسرائيلي يعيشون على هذه الأراضي.



ووفقًا لما ذكره الـ«مونيتور»، قال مسئول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، ومقرب من الرئيس محمود عباس، إن حل الدولتين أصبح غير مطروح وخارج طاولة المباحثات، نظرًا لأسباب على رأسها زيادة حركة المستوطنين في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ستصبح جزءًا من الأغلبية الحاكمة.



أما السبب الآخر وراء فشل حل الدولتين، هو أن الاتحاد الأوروبي أضعف وأكثر عزلة في الوقت الراهن فيما يتعلق بعملية السلام الإقليمية، ومن ناحية أخرى لم تكن روسيا مهتمة بأخذ زمام القيادة على الدولة الفلسطينية.



وذكر الموقع أنه بالنظر إلى هذه الأسباب، استنتج المصدر المقرب من أبومازن، مع كبار المخضرمين الآخرين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية يجب أن تتبنى استراتيجية استباقية لدولة واحدة لشعبين.



وقال المسئول إن استراتيجية الدولة الواحدة يجب أن تتضمن العناصر التالية أولها إلغاء اتفاق أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية، ونقل مقر القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة، وتفكيك جميع قوات الأمن الفلسطينية بمعزل عن الشرطة المحلية.



وشدد المصدر على أنه يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتبنى قرارًا استراتيجيًا جديدًا، يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحقوق المدنية والسياسية المتساوية لجميع الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.



وتعد الخطوة الأولى لمثل هذا القرار الاستراتيجي هي قرار اعتمدته جامعة الدول العربية، وتحديدًا مصر والسعودية والأردن، لاقتراح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، يطالب إسرائيل بمنح الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حق التصويت والانتخاب، وهو مشروع القرار الذي سيقترب منه الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أيضًا.



وسوف يطالب اقتراح القرار بأنه في حالة الرفض الإسرائيلي، سيتم فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، كما أن العبء الاقتصادي الكامل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطينيي الضفة الغربية سيقع على عاتق إسرائيل.



وعند سؤاله عن جدول زمني لهذه الاستراتيجية، قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنها ستبدأ في اللحظة التي يستقيل فيها عباس، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2025، يمكن أن يكون هناك رئيس فلسطيني في القدس.



يأتي ذلك فيما صرح مسئول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن مثل هذا السيناريو غير واقعي، لأن إسرائيل مقتنعة بأنه لن تقبل فتح أو حماس بالتخلي عن قبضتهما على السلطة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار من هذا القبيل في الأمم المتحدة.