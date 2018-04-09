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الثقافة
الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:59 م

«الحاج علي»: إطلاق اسم أحمد خالد توفيق على معرض طنطا للكتاب

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي
جمال عاشور
dostor.org/2122355

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة ستطلق اسم الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، على معرض طنطا للكتاب، الذي سيعقد في فترة الصيف بعد شهر رمضان، مؤكدًا أنه سينظم خلال فعاليات المعرض تكريمًا يليق به.

وأضاف الحاج علي، لـ«الدستور»، أن الهيئة ستنظم على هامش المعرض مجموعة من الفعاليات التي ستناقش أعماله، بحضور أسرته التي تتلقى التكريم.

وأكد أنه في اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سيتم عرض فكرة إطلاق اسم الراحل على إحدى قاعات المعرض في الدورة الـ50 «اليوبل الذهبي»، موضحًا أنه إذا كان برنامج المعرض المقبل، مثل الدورة الماضية، فمن الممكن أن يطلق اسمه على «ملتقى الشباب» أو قاعة، تكريمًا له على ما قدمه للساحة الثقافية من أعمال إبداعية.

وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أن أعمال الراحل جميعها صدرت عن دور نشر خاصة، ولا تملك الهيئة إمكانية طباعة تلك الأعمال، موضحًا أنه سيتم حصر تلك الدور ومخاطبتها للاتفاق على إصدار بعض أعماله، وإذا حصلت الهيئة على موافقات سيكون إنجازًا كبيرًا، خاصة أن أعماله تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب.

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