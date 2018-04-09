17 أبريل.. الكاتب الفرنسي روبير سوليه يناقش كتابه بمصر

يشارك الكاتب الفرنسي روبير سوليه، في افتتاح مجلس «الطهطاوي» بمكتبة الإسكندرية، الإثنين الموافق 16 أبريل الجاري، كما يقيم ندوة الثلاثاء 17 أبريل بالمعهد الثقافي الفرنسي في حي المنيرة بالقاهرة، لمناقشة كتابه الجديد «إنهم صنعوا مصر الحديثة».



«سوليه».. كاتب صحفي وروائي فرنسي ذو جذور مصرية، ولد بالقاهرة في 14 سبتمبر 1946، لأسرة تنتمى إلى الجالية الشامية، أنهى دراسته في ثانوية الجيزويت، ثم استكمل دراسـته بفرنسا في المدرسة العليا للصحافة، عمل عام 1969 محررًا في جريدة «لوموند» الفرنسية، واستمر فيها أكثر من عشرين عامًا.



وبالرغم من سفره إلا أن حنينه الدائم إلى مصر لم ينقطع، فجاءت مؤلفاته وثيقة الصلة بمصر، منها: «مصر ولعًا فرنسيًا، رحلة المسلة المصرية إلى باريس، علماء بونابرت، حجر رشيد، قاموس عاشق لمصر»، وكان كتابه الأشهر «السادات‏..‏ مصر أخرى»، الذي استطاع فيه أن يكشف أبعاد شخصية السادات رجل الدولة والسياسي الجريء، وصاحب مبادرة السلام بعد نصر أكتوبر، وهو من أهم كتبه، التي أثارت جدلا كبيرًا نظرًا لشهرة صاحبه في الأوساط الفرنكفونية.



وفي كتابه الأخير «هؤلاء أسسوا مصر الحديثة»، يتحدث «سوليه» عن أبرز الشخصيات، التى ساهمت فى نهضة مصر الحديثة بداية من محمد على وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يرى سوليه أنه تولى وزارة الدفاع في فترة حرجة من تاريخ مصر، إلا أنه استطاع أن ينقذ مصر من خطر الاحتقان الذي طال الكثير من الدول العربية.