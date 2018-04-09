«الشاذلى»: فحص 604 آلاف مواطن فى مبادرة القضاء على فيروس سى

أكد الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020، أن مبادرة الرئيس انتهت من فحص 604 آلاف و500 مواطن في جميع المحافظات، منذ 13 فبراير الماضي.



وأشار في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سى لدى 106 آلاف و500 مواطن، بينما ثبتت إصابة 33400 مريض، بعد إجراء تحليل "بي سي آر".



وأضاف، أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سى لـ15،500 مريض من الذين خضعوا للكشف، وأثبتت التحاليل إصابتهم.



وقال إن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى"، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

