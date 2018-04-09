«جرينبلات» يقدم عرضًا جديدًا لحماس لوقف «مسيرات العودة»

حاولت الإدارة الأمريكية التدخل في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، بعد تصاعد التوترات بصورة كبيرة، على خلفية قتل الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني المحاصر لقطاع غزة، خلال مسيرات «العودة الكبرى».



وقدّم جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمليات السلام، عرضا لحركة «حماس» لتحسين حياة سكان قطاع غزة.



وكتب جرينبلات على «تويتر»: «أقول للقيادة في غزة.. نبذكم العنف ووقف تهديد جيرانكم سيجعلكم تجدون يدًا ممدودة من الولايات المتحدة لمساعدتكم، وتحسين جودة الحياة بغزة»، مضيفًا: «وقف العنف وتهديد إسرائيل سيخلق فرصًا عظيمة لمساعدة غزة».

