حديقة الأزهر تستقبل الزوار في شم النسيم

بالصور.. رئاسة جمصة تستقبل المصطافين بالورود

استقبلت رئاسة مركز ومدينة جمصة، الوافدين من المواطنين على المدينة، احتفالا بأعياد الربيع، بالحلوى والورود، لنشر الفرح والبهجة بين المواطنين. ووزعت سحر لطفى، رئيس مركز ومدينة جمصة، باقات الورود على ...