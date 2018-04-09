الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:54 م
حديقة الأزهر تستقبل الزوار في شم النسيم
عدسة : أحمد حسن
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استقبلت رئاسة مركز ومدينة جمصة، الوافدين من المواطنين على المدينة، احتفالا بأعياد الربيع، بالحلوى والورود، لنشر الفرح والبهجة بين المواطنين. ووزعت سحر لطفى، رئيس مركز ومدينة جمصة، باقات الورود على ...
استقبلت الحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، آلاف المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم. وشهدت مدن رشيد وإدكو والمحمودية والرحمانية وشبراخيت، توافد المواطنين للاحتفال ...