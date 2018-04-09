بالصور.. حكاية المصريون القدماء وتقديس «السمك» بالأقصر

أولي المصريون القدماء اهتماما كبيرًا بالأسماك، ومنحوها الكثير من القداسة إلي حد أنها اعتبرت أحدي الرموز المقدسة في العبادة المصرية القديمة، وشيدت لها المعابد، ونقشت علي جدران المعابد.



وفي محافظة الأقصر وبالتحديد بمدينة إسنا جنوب المحافظة، عثر علماء الآثار والباحثون علي أسماك محنطة بداخل المعبد، حيث أن الأسماك بتلك المنطقة حظيت بقداسة المصريون لها، باعتباره رمزًا للبعث وإعادة الحياة، كما اعتبر السمك رسولًا من الفيضان، ومبعوثًا من الإله حابي، وكان من ضمن الأسماك المحرم أكلها والتهامها، ة وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من المراجع التاريخية حول تلك المنطقة الهامة إلإ أن الكثير من الأدلة التاريخية تشير إلي أن إسنا كانت أول مدينة تعرف صناعة الفسيخ في التاريخ، وأن المصريين عرفوا أكل السمك المجفف (الفسيخ) ضمن طقوس احتفالاتهم بعيد " الشمو " والمعروف اليوم باسم شم النسيم وكانوا يستخدمون سمك قشر البياض في إعداد الفسيخ.



كما كان المصريون القدماء يقومون بتقديم الأسماك المجففة كنذور للآلهة داخل المعابد، حتى صار السمك المجفف رمزا للمدينة في العصر البطلمي وصار اسمها (لاثيبولس) أي مدينة سمك قشر البياض، وقد عرف المصريون، أنواع من الأسماك التي رسموها على جدران مقابرهم مثل سمك البوري والشبوط والبلطي والبياض، كما عرف المصريون البطارخ منذ عصر الأهرام.



اهتمام المصريون بالأسماك لم يتوقف إلي حد تخليدها علي جدران المعابد، فارتباط سمك البلطي عند قدماء المصريين بعبادة الشمس وكانت المناظر التي تصور هذه الأسماك تقدم وقاية خاصة لهم، كما ارتبطت في وقت لاحق بعبادة الإلهة حتحور في دندرة، دفعهم إلي صنع التمائم التي على شكل الأسماك لكي تتعهد بحماية من يرتديها سوا للأحياء، أو حتى للموتى لحمايتهم من المصاعب، التي يمكن إن يواجهوها في الحياة الأخرى، حيث عثر الباحثون الآثريون علي تميمة علي شكل سمكة مصنوعة من رقائق الذهب الخالص والمزين بالحفر، وهي تبدو وكأنها تسبح بزعانفها الظهرية الطويلة، والزعانف البطنية القصيرة، وشكل الذيل الذي يشبه المروحة مع تعيين الإذن والعين بواسطة نتوءات صغيرة، وعلى جسم السمكة توجد فجوة مطعمة بالفلسبار الأخضر على شكل اللوزة يحيطها إطار رقيق من الذهب.