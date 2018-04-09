بروتوكولان بين «الغرف العربية» ومنظمة العمل و«تجارة الفجيرة»

وقّع الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بروتوكولين تعاون ما بين الاتحاد وكل من فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وخالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.



وقال "حنفي" عقب التوقيع، إن البروتوكول الأول مع منظمة العمل العربية يتضمن التنسيق والتعاون ما بين الاتحاد والمنظمة بشأن تعزيز مجالات التعاون العربية بسوق العمل العربية من خلال المعلومات والإحصاءات والدراسات المتعلقة بأسواق العمل العربية التي يتم بثها على الشبكة العربية بهدف بناء آليات أسواق العمل فى الدول العربية، من خلال توفير معلومات عن أسواق العمل لجميع الشركات والمهتمين بأسواق العمل العربية من حكومات وأصحاب أعمال ومنظمات العمال والباحثين عن العمل وحرصًا على توفير بنية معلوماتية مناسبة أمام متخذي القرار ولجميع المهتمين والباحثين، وللتأكد من حسن توظيف واستخدام المعلومات التي تقوم الشبكة على نشرها.



وأضاف أن البروتوكول الثاني الذي تم توقيعه مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة يتضمن التعاون فى تنظيم المؤتمر والمعرض العربي السادس للاستثمار فى الأمن الغذائي المزمع انعقاده فى نوفمبر 2018 بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة، إذ يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الاستراتيجيات الوطنية للدول العربية فى هذا المجال والتعرف على الفرص الجديدة واستنهاض طاقات القطاع الخاص العربي لتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات تستجيب لاحتياجات وأولويات العالم العربي التي تتطلب محاربة قضية الأمن الغذائي فى سياق التقدم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.