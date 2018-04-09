شاهد.. حفل الزفاف الأسطوري لنجل هشام طلعت مصطفى.. «أوبن بوفيه للسيجار» و«عروض أجنبية» أبرز الفعاليات

الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:43 م

dostor.org/2122320

فى تكتم شديد، وبعيدًا عن أعين الصحفيين وعدسات المصورين، احتفل أمس، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بحفل زفاف نجله الأكبر كريم، على كريمة رجل الأعمال السكندرى نيبال العقاد، فى فندق فورسيزونز شرم الشيخ.

وكشفت مصادر مقربة من طلعت مصطفى، أن حفل الزفاف أقيم على مدار 3 ليالٍ، في شرم الشيخ، موضحة أن التكلفة المبدئية للتحضيرات فقط تجاوزت الـ50 مليون جنيه مصري، بعيدا عن تكلفة المأكولات والمشروبات والأمور الترفيهية.

وتميز الحفل الأسطورى بالطراز الثمانيناتي المودرن، وشاركت فى إحيائه المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بالإضافة إلى عدد من الفرق والاستعراضات الأجنبية ذو الألوان الزاهية،

وتضمن الحفل "أوبن بوفيه" للسيجار الفاخر فقط، بكل أصنافه وأنواعه المستوردة في ركن خاص، لتلبية رغبات رواد الزفاف المنتمين للطبقة الراقية وعدد من الجنسيات الأجنبية.

بعض الحضور أوضحوا لـ"الدستور" أن الحفل كان أسطوريًا، حيث تم الاستعداد له قبلها بشهور، وخاصة أنه تم عقد القران بالإسكندرية في منزل العائلة، قبل شهر تقريبًا، وتعد هذه أول فرحة لهشام بأول أبنائه.



ونوهت المصادر إلى أن تفاصيل الديكور والإحياء لم يكن متوقعًا وأنه لم يقل فخامة عن زفاف هاني شقيق هشام طلعت مصطفى، عصمت نجلة رجل الأعمال صلاح دياب، الذى أقيم في فلورنسا العام الماضي.



