اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ونشطاء احتجاجًا على بناء مطار

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، في هجوم فجر اليوم الإثنين، لإجلاء نشطاء مدافعين عن البيئة من موقع في غرب البلاد، كان من المفترض بناء مطار جديد فيه.



ومنذ سنوات يضع معارضون لخطة البناء يدهم على الموقع في نوتردام دي لوند، وألغت الحكومة خطة بناء المطار في يناير.



وشارك نحو 2500 من أفراد الشرطة في الإجلاء الذي قالت السلطات عنه إنه بدأ في السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.



وبحسب رويترز "الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بالموقع، منذ 3 فجرًا بينما أشعل محتجون النار في الحواجز".



وقال مسئول في الشرطة إن "شرطيًا أصيب في عينه وألقي القبض على محتج".



ووصف المسئول الاشتباكات بأنها "متقطعة ومحدودة نسبيًا".



ويقول وزراء إن "السلطات أمرت واضعي اليد بمغادرة المكان، بعد أن نجحوا في وقف مشروع المطار".



وقالت وزارة الداخلية في بيان: "نريد وضع نهاية لمنطقة يغيب عنها القانون".



وأفاد وزير الداخلية جيرار كولومب في تصريحات لراديو أوروبا 1: "يجب هدم الإنشاءات غير القانونية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في نوتر دام دي لوند".