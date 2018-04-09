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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:39 ص

23 أبريل.. مصر تشارك فى منتدى الأعمال العربى الروسى

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز
دعاء أبو العزم
dostor.org/2122222

يشارك وفد من كبرى الشركات المصرية، في منتدى الأعمال العربي الروسي، الذي ينظمه اتحاد الغرف العريبة، بالتعاون مع الغرف العربية الروسية، والمزمع إقامته في 23 من أبريل الحالي.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الهدف هو تفعيل مشاركة مصر في كل الفعاليات.

وأضاف "عز" أنه تجرى الآن المراحل النهائية للمفاوضات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية متوقعا عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل والتي سيتم خلالها التوقيع على الاتفاق.

وأشار إلى طرح عدد من الأماكن التي سيتم إنشاء المركز عليها وجار إعداد دراسة جدوى وعملية تقييمها لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاؤها في العاصمة موسكو أو على الحدود لخدمة دول الجوار في إطار سعي مصر للانضمام لاتفاقية التجارة الأوروآسيوية التي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان.

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