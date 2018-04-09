إعدام طن فسيخ ورنجة و4000 بيضة غير صالحة للاستهلاك بكفرالشيخ

تمكنت مديرية ومباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك والرنجة المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدد من محلات ومعامل التصنيع بمركزي دسوق والحامول، قبل طرحها للمواطنين للبيع قي شم النسيم.



كان مكتب تموين إدارة دسوق، برئاسة فهمي أبوطاحونة، مدير الإدارة، تمكن من ضبط 300 كيلو أسماك مملحة وأسماك مدخنة وسردين مملح وأسماك ماكريل غير صالحة، في عدد من محلات مدينة دسوق، وتم تحريزها تمهيدًا لإعدامها وإجراء محاضر لأصحابها وعرضها على النيابة العامة.



وتمكنت الحملة من ضبط 135 طبق بيض فاسد، بـ4050 بيضة في أحد المحلات، وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، تم إعدام 650 كيلو جراما من أسماك الفسيخ والسردين المملحة والرنجة المدخنة؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وقال المهندس عادل الهابط، المتحدث باسم مديرية التموين بكفر الشيخ، إن حملة مكبرة قامت بالمرور على الأسواق ومحال بيع أسماك الفسيخ والرنجة بالحامول، تمكنت من ضبط 450 كيلو جرام فسيخ عبارة عن 5 براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها عفن رمي ورائحة كريهة في 11 محلا.



وأضاف أنه تم ضبط 70 كجم رنجة عبارة عن 14 صندوقا، الصندوق الواحد 5 كيلو جرامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ عليها، وتم إعدام 130 كيلو جرام سردين وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحال، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع، وعرضها على النيابة العامة.