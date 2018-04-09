وزير الخارجية الكوري الشمالي يصل موسكو

وصل وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج-هو، اليوم الإثنين، إلى موسكو، في زيارة رسمية لروسيا.



ووفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، وصل الوزير الكوري الشمالي إلى مطار موسكو في رحلة جوية من العاصمة التركمانية عشق آباد، التي كان يزورها قبل موسكو.



وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت، في وقت سابق، أن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الكوري الشمالي ري يونج-هو، من المقرر إجراؤها في 10 أبريل الجاري في العاصمة الروسية، حيث سيناقشان تنمية التعاون الثنائي والوضع في شبه الجزيرة الكورية.



ولم توضح السفارة الكورية الشمالية لدى موسكو أي تفاصيل بشأن برنامج الزيارة، التي من المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 11 أبريل.