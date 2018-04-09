الليلة.. تكريم نجوم الفن فى «ليلة حب مصر» على شاشة «المحور»



تنظم قناة "المحور" فى الخامسة من مساء اليوم الإثنين، احتفالية خاصة فى حب مصر، والاحتفال بعيد الربيع، وبعد انقضاء العرس الانتخابي، بمشاركة كبيرة من مبدعي مصر فى المجالات كافة.



ويتناول الحفل الصالون الذي نظمه الدكتور حسن راتب، تحت عنوان " فى حب مصر"، استضاف فيه نخبة من الشخصيات العامة ورموز السياسة والثقافة والفن، وتم تكريمهم وإهداؤهم درع القناة وشارة "المحور".



كان ضيف شرف الصالون، اللواء الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، بحضور أستاذ القانون الدولي الدكتور مفيد شهاب، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم السابق.



كما حضر عدد من الفنانين منهم المطرب حكيم، وسميرة أحمد، وسمير الإسكندراني، وسمير صبري، ورجاء الجداوي، ومن الإعلاميين والصحفيين محمد فودة، ودندراوي الهواري.



وشارك أيضًا، نخبة من رجال الدين والبرلمانيين وشخصيات من المجتمع المدنى وبعض الشخصيات النسائية من قيادات المجلس القومى للمرأة.



وغنى "الإسكندراني" مجموعة من أغنياته الوطنية القديمة، بينما أشعل الصالون حكيم بأغنياته التى تجاوب معها الحضور بشكل لافت للنظر، خاصة أحدث أغنياته التى تحمل اسم "أبو الرجولة".



وتحدثت الفنانة رجاء الجداوى عن حالة الحب التى تسود المجتمع، والتي فجرت طاقات المواطنين الذين خرجوا على هذا النحو المشرف ليشاركوا فى الانتخابات بدافع وطنيتهم التي لا يمكن المزايدة عليها.



يذكر أن صالون الدكتور حسن راتب، يتم بشكل منتظم ويحرص فيه "راتب" على اختيار أفضل الشخصيات للمشاركة، كما يتسم بالتنوع فى طرح الموضوعات والزخم فى الحوار، نظرا لتنوع المشاركين فيه، وأيضًا بسبب نوعية الموضوعات التى تأتي دائمًا ترجمة حقيقية لما يجري فى المجتمع من أحداث مهمة.

