شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا

يقع شارع سليمان جوهر داخل أشهر الشوارع بحي الدقي وتتشكل ملامحه بمحلات الصاغة الشهيرة ويقع في منتصفه سوق للفواكه والخضروات لينتهى بالعمارات السكنية الهادئة.



وتحول الشارع، خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم إلي شارع "الفسيخ والرنجة" نظرًا لانتشار الباعة المتخصصين في تنظيف الأسماك المملحة بطول الشارع وعلي جانبيه، فبعد أن يشترى المواطنون مستلزماتهم من أسماك الفسيخ والرنجة من أحد المحلات الشهيرة يسلموها إلي عمال التنظيف لتفصيصها وتقطيعها وإخلائها من أي شوك، الأمر الذي يشعرك بمجرد دخولك الشارع بأنك في مهرجان أو كرنفال كبير للفسيخ والرنجة.

