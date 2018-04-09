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تقارير ومتابعات
الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:32 ص

شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد فوده
dostor.org/2122210

يقع شارع سليمان جوهر داخل أشهر الشوارع بحي الدقي وتتشكل ملامحه بمحلات الصاغة الشهيرة ويقع في منتصفه سوق للفواكه والخضروات لينتهى بالعمارات السكنية الهادئة.

وتحول الشارع، خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم إلي شارع "الفسيخ والرنجة" نظرًا لانتشار الباعة المتخصصين في تنظيف الأسماك المملحة بطول الشارع وعلي جانبيه، فبعد أن يشترى المواطنون مستلزماتهم من أسماك الفسيخ والرنجة من أحد المحلات الشهيرة يسلموها إلي عمال التنظيف لتفصيصها وتقطيعها وإخلائها من أي شوك، الأمر الذي يشعرك بمجرد دخولك الشارع بأنك في مهرجان أو كرنفال كبير للفسيخ والرنجة.

شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا
شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا
شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا
شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا
شارع الفسيخ والرنجة.. سليمان جوهر سابقًا
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