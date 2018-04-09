إيران: أمريكا ستندم إذا قررت الانسحاب من الاتفاق النووى

قال رئيس إيران، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستندم إذا قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، موجهًا تحذيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رد بلاده سيكون أقوى مما يتخيل.



وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي تتضمنت تصرفاته ادعاءات كبيرة، يسعى على مدار 15 شهرا لإنهاء الاتفاق النووي.



وتابع: «إن هيكل الاتفاقية قوي للغاية، وغير قابل للاهتزاز من وراء تلك الزلازل».



ويضم الاتفاق النووي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.



وأوضح رئيس إيران أنهم لا يفكرون في الانسحاب من الاتفاقية، لكن في حالة انسحاب الولايات المتحدة «سوف نندمها على ذلك بالتأكيد.. وردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك في غضون أسبوع».



وكان دونالد ترامب قد عيّن، في الأسبوع الماضي، جون بولتون، مستشارًا للأمن القومي، والمعروف عنه بأنه أشد المعارضين للاتفاق النووي.



كما حذرت إيران من أنها ستسرع من برنامجها النووي في حالة انهيار الاتفاق، لتحقق مستويات أعلى من الموجودة قبل الاتفاقية.



وعلى الرغم من ذلك، ذكر «روحاني» أن إيران تعد لكل سيناريو محتمل، بما فيه الاستمرار في الاتفاقية دون الولايات المتحدة، أو عدم وجود أي اتفاق على الإطلاق.