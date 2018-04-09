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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:29 ص

«رزق»: الصحابة لم يمنعوا الاحتفال بـ«شم النسيم»

الشيخ خالد رزق تقي
الشيخ خالد رزق تقي الدين
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2122205

قال الشيخ خالد رزق تقي الدين، السكرتير العام للمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية في البرازيل، إن الاحتفال بشم النسيم يدخل في أمور العادات والتقاليد التي قامت عليها الأسرة والمجتمع المصري منذ زمن طويل، وإذا لم تكن هناك أمور مخالفة للشرع جاز للمسلم الاحتفال بهذا اليوم.

وأضاف في تصريحات خاصة: هناك فريق من الناس توسعوا في أمر التحريم، حتى جعلوا حياة الناس حراما، وشددوا على أنفسهم، وللأسف لا يمتلكون مقومات الفتوى، وأصبح الميدان خاليا لهؤلاء الجهلة المتشددين فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، ولذلك الواجب على كل مسلم أن يتبع المراجع الفقهية كدار الإفتاء المصرية، والأزهر الشريف، وهم لا يرون بأسا بالاحتفال بهذا اليوم.

وتابع: حينما دخل الصحابة إلى مصر كان يوم شم النسيم قائما، وظل كذلك ولم يمنعه أحد من الصحابة أو الفقهاء في ذلك الوقت، وكل ما يتم فيه من أكل للفسيخ أو البيض أمور ترمز لبداية الحياة، وهي تتوافق مع بداية الربيع الذي هو بداية للحياة، ولذلك ليس هناك أي تعارض بين الدين وبين هذه العادات، والمهم ألا يصاحب تلك الاحتفالات أمور تخالف الشرع الحنيف.

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