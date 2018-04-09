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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:28 ص

بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2122202

بدأت احتفالات محافظة الدقهلية بأعياد الربيع، اليوم الإثنين، بتوافد المواطنين على الحدائق البالغ عددها 130 حديقة ومتنزهًا، فيما خرج آخرون للأراضى الزراعية للاستمتاع بشم النسيم.

وتوافد الشباب والفتيات والأسر بأكملها على الحدائق وحرصوا على التقاط الصور التذكارية فيما بينهم، كما حرصت الأسر على تناول وجبة الفطار داخل الحدائق، وآخرون خرجوا للأراضى الزراعية، مؤكدين استعدادهم لتناول الفطير والرنجة والفسيخ والبصل والليمون في وجبة الغداء.

وكان محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوى، قد كلف برفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع الاحتفالات.

وانتشر عدد من رجال الشرطة خارج أسوار الحدائق لتأمينها ضد أي أحداث شغب أو عنف، وسط وجود سيارت إسعاف أمام أبواب الحدائق، وانتشار دوريات قوات التدخل السريع.

بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بدء توافد مواطنى الدقهلية على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
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