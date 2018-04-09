«غرفة الحبوب»: ضوابط لاستلام القمح.. والتوريد 15 أبريل

قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن 82%، التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن وضع سعر متوازن لتوريد القمح من الفلاحين يتناسب مع الأسعار العالمية، يحقق مكسبا عادلا للفلاح.



وأوضح "بودى" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن وزارة التموين أعلنت أنها ستبدأ في تسلم القمح من الفلاحين بداية من منتصف أبريل الجاري، وأن السعر سيعلن من خلال مجلس الوزراء، منوها بأهمية وضع ضوابط محددة لاستلام القمح المحلي من المزارعين لضمان إجراءات التوريد دون حدوث أي تلاعب في أثناء عمليات التوريد.



يذكر أن استهلاك مصر بالنسبة للقمح يقدر بنحو 16 مليون طن، وينتج نحو من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد الباقي.



وبالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، يوفر الإنتاج المحلي نحو 3.6 مليون طن، وتستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.