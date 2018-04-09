مكرم محمد أحمد: التعليم والصحة أبرز الملفات على طاولة الرئيس

قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من حالة الخراب والانفلات الأمني، مضيفا أن سامى عنان لم يكن موفقا فى تقديم نفسه وإن هناك حبلًا سريًا بين الفريق سامي عنان وجماعة الإخوان الإرهابية، واتضح ذلك عندما أعلن خوضه انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن عنان كان عليه أن يدرك قوانين المؤسسة العسكرية عندما أعلن الترشح للرئاسة.



وأضاف مكرم محمد، فى تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى اهتمام الرئيس خلال فترة ولايته الثانية، منها إصلاح منظومة التعليم الفني بشكل يواكب العصر من حيث التجربة والتطبيق، وأكد على ضرورة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالتعليم، والاهتمام بالتعليم الفنى الحقيقى، وبمدارس فنية مثل "مدارس كوول".



وأكد رئيس الأعلى للإعلام على أن المدارس الفنية التى تخرج عددا كبيرا من الخريجين بدون تعليم حقيقى إنما تخرج طابورا من الإرهابيين، وطالب بالاهتمام بالمدارس الزراعية والتجارية والصناعية من أجل إعداد خريج جيد وليس عاطلا، مضيفا أنه يجب الاهتمام بملف الصحة خلال المرحلة المقبلة، والقضاء على كافة الأمراض المتوطنة فى مصر، حيث يعانى أطفالنا من أمراض عدة، ومنها التقزم، ولابد من معالجة أمراض فقر الدم وغيرها من الأمراض التى يعتبر مصدرها الأصلى سوء التغدية، مشيرا إلى أن القضاء على طوابير انتظار "فيروس سي" إنجاز حقيقي ويجب أن نرفع له القبعة، وأن تنجح تجربة القضاء على فيروس سى وتنقل إلى العالم كله فهذا إنجاز حقيقى.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير في إنجاز مرحلة الإسكان خلال فترة رئاسته الأولى، وطالب بضرورة إعادة تنظيم العشوئيات فى القاهرة والأبراج التى أقيمت بدون تخطيط من الدولة، والتى تحتاج إلى قوانين لضبط أصوله وقواعده الأساسية.



وشدد على أن القضاء على البطالة أحد الملفات المهمة على طاولة الرئيس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن معدل البطالة هبط من 14% إلى 11%، وكذلك توفير فرص عمل، حيث مطلوب مليون وظيفة كل عام من أجل استيعاب العمالة الجديدة فى سوق العمل، مشيرا إلى أن الطريق الصحيح والقصير لحجب الغلاء عن الأسرة المصرية هو توفير فرص عمل للشباب، وطالب بضرورة التركيز على الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وضرورة رفع معدلات التنمية حتى نصل إلى معدل 11% مثلما فعلت النمور الآسيوية.