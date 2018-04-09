انطلاق أعمال اليوم الثانى لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة

انطلقت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، اليوم الإثنين، الذي تعقده منظمة العمل العربية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى 15 أبريل الجاري، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.



يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بملف البطالة والتشغيل، ودور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية وتحسين التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي العربي، والحريات النقابية، فضلًا عن مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم".



كما تستعرض الدورة تقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017، وتقارير عديدة حول نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الحريات النقابية، والتقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل، وحول شئون عمل المرأة العربية، فضلا عن مشروع خطة المنظمة "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 2020".