«المرور»: حواجز حديدية بمحيط أعمال طريق المتحف الكبير بالهرم

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط التحويلات المرورية بطريق " مصر - إسكندرية الصحراوي"، بسبب أعمال توسعة الطرق المؤدية للمتحف الكبير بالهرم، لمنع الزحام المرورى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط التحويلات لملاحظة حركة السيارات.



كما أغقلت إدارة المرور، الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من شارع البرنسيسة حتى أسفل الدائري بطول 1200 متر لمدة 45 يوما، وشملت التحويلات على القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، استكمال طريق المنصورية اتجاه كرداسة مرورًا أسفل الدائري حتى أول دوران للاتجاه المقابل ثم الصعود للدائري من مطلع كرداسة اتجاه المنزل المؤدي لإسكندرية الصحراوي.