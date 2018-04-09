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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:24 ص

بريطانيا ترفض تسليم 60 شخصًا روسيًا وتمنح معظمهم وضع اللاجئ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2122195

أعلن نائب النائب العام الروسي، ساك كارابيتيان، أن بريطانيا رفضت أكبر عدد ممكن من طلبات روسيا لتسليمها مطلوبين.

وقال كارابيتيان: «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أرسل إلى الجهات المختصة البريطانية 83 طلبا بتسليم مجرمين لتقديمهم إلى العدالة؛ 72 طلبا لأشخاص أدينوا بارتكاب سرقة في روسيا، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليار روبل، من بين 83 طلبا، ورفض تسليم 60 شخصا، بعد ذلك، يرجئ إيلاء اهتمام خاص إلى أنه في ما يتعلق بـ55 شخصا من أصل 60 رفض تسليمهم منحوا صفة «لاجئ» أو اللجوء».

وأضاف: «أود أن أشير إلى أن الحد الأقصى للرفض صدر في الفترة من عام 2010 إلى عام 2016، عندما كان وزير الشئون الداخلية لبريطانيا العظمى السيدة ماي».

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