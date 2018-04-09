توافد الآلاف على حدائق القليوبية احتفالًا بشم النسيم

توافد الآلاف من المواطنين والشباب بمحافظة القليوبية، وبعض المحافظات المجاورة، على حدائق ومنتزهات مدينة القناطر الخيرية، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وقضاء يوم وسط أجواء الفرحة والبهجة داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة التى تتمتع بها مدينة القناطر الخيرية السياحية.



وافترش الأسر والعائلات والشباب الحدائق وتناولوا الأطعمة والأسماك والسردين والرنجة وسط الطبيعة الخلابة وعلى ضفاف نهر النيل فى جو تملؤه الفرحة والبهجة.



ومن جانبه، أكد اللواء محمود عشاوى، محافظ القليوبية، أنه تم فتح حدائق المدينة منذ الصباح الباكر، لاستقبال الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر لقضاء يوم سعيد وسط حدائقها على النيل، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى أو ما يعكر صفو الزائرين.



وأوضح المحافظ فى تصريحات صحفية أنه سوف يتم تنظيم عدة مهرجانات شبابية وترفيهية فى الميادين والحدائق العامة واتخاذ كل التدابير اللازمة للتيسير على الزوار خلال احتفالات شم النسيم عبر حزمة من الإجراءات، تتضمن غرف عمليات طوال الاحتفالات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها وإقامة مركز طبي داخل منطقة الحدائق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة.