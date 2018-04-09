رئيس كوريا الجنوبية الأسبق يواجه تهم فساد

يواجه رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، لي ميونج باك، تهم فساد، بما في ذلك الحصول على ملايين الدولارات من الرشاوي، مما يجعله رابع رئيس سابق لكوريا الجنوبية يُحاكم في قضايا فساد.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن "لي"، رئيس كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2008 إلى 2013، رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في شهر مارس الماضي بتهمة الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وغير ذلك من المخالفات.



وهو رابع رئيس سابق يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة بعد الرؤساء السابقين تشون دو- هوان، وروه تيه- وو، وبارك كون-هيه.



ويأتي قرار اتهام لي ميونج باك بعد أيام من الحكم على بارك بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة الفساد، ومن المتوقع أن يوجه وكلاء النيابة لائحة اتهام إلى "لي" تشمل حوالي 14 تهمة تتعلق بالفساد.



وينظر وكلاء النيابة في شكوك أخرى ويخططون لإثارة اتهامات إضافية ضده بمجرد تأكيدها، كما يخططون لاتخاذ خطوات لتجميد الأصول الشخصية له لمنعه من التخلص من الأصول المكتسبة من الفساد.



من جانبه، أنكر "لي" معظم التهم الموجهة إليه، ورفض زيارة وكلاء النيابة العامة له في مركز الحبس للاستجواب الإضافي.