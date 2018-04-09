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تقارير ومتابعات
الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:18 ص

بيض شم النسيم..«مش مصري أصلي»

بيض شم النسيم
بيض شم النسيم
سارة الأمين
dostor.org/2122190

«أحمر» و«أخضر» و«أصفر» و«أرجواني»، ألوان عدة لرسم البهجة واستقبال الربيع وأزهاره، «بيض شم النسيم» أحد أهم هدايا عيد الفصح، قشرته مزخرفة، إلا أن «تقاليع» جديدة استبدلت البيض بالشيكولاتة المغلفة بأوراق ملونة، أو قطع خشبية محفورة باليد، ومع ذلك فإن سكان أوروبا الشرقية لازالوا يستخدمن البيض الحقيقي.

كان البيض بشكل عام رمزًا تقليديًا للخصوبة والانبعاث في المسيحية، من أجل الاحتفال بـ «Eastertide»، فبيض عيد الفصح يرمز إلى قبر «يسوع» الفارغ، الذي قام بإحيائه، بالإضافة إلى أنه كان أحد التقاليد القديمة تلطيخ بيض عيد الفصح مع اللون الأحمر، في ذكرى دم المسيح.

ويمكن إرجاع هذا العرف من بيضة عيد الفصح لأول المسيحيين في بلاد ما بين النهرين، ومن هناك انتشر في روسيا وسيبيريا من خلال الكنائس الأرثوذكسية، وبعد ذلك إلى أوروبا من خلال الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، وقد يكون هذا الاستخدام المسيحي للبيض قد تأثر بالممارسات في فترة ما قبل الأسرات في مصر، وكذلك بين الثقافات المبكرة لبلاد الرافدين وكريت.

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