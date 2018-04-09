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اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:18 ص

الدولار يواصل مكاسبه وسط مخاوف من حرب تجارية

الدولار
الدولار
وكالات
dostor.org/2122188

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، مواصلا موجة مكاسب مستمرة منذ أسبوعين، في الوقت الذي يشير فيه ارتفاع أسواق الأسهم إلى عودة شهية المخاطرة، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما كان من شأن تقرير لوسائل الإعلام ذكر أن الصين تقيم الأثر المحتمل لخفض تدريجي لليوان كأداة في الخلاف التجاري المتنامي أن قاد العملة الأمريكية إلى الصعود.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات، وارتفع بنحو 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني.

وشجعت المخاوف من تصاعد النزاع التجاري المستثمرين على خفض مراهناتهم على تراجع الدولار، والتي كانت قد بلغت مستوى قياسيا، إذ تظهر أحدث بيانات أن صافي مراكز البيع، المراهنة على تراجع الدولار، انخفضت للأسبوع الثاني.

وقال خبراء إن الحرب التجارية ستلحق أضرارا بالصادرات الآسيوية، وستدفع تدفقات للخروج من أسواق الأسهم التي تغلب عليها شركات التصدير، مثل سنغافورة وماليزيا وتايوان.

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهر عند 90.597 قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، لكنه فقد في وقت لاحق بعضا من قوة الدفع، متأثرا بمخاوف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال.

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