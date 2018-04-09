القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:15 ص

اليوم..«التموين» تشن حملات مكثفة علي الأسواق لضبط المخالفين

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
صلاح عامر
dostor.org/2122183

قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير إدارة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم سيتابع مديريات التموين والحملات التموينية علي الأسواق المحلية، ومحلات بيع الأسماك، والرنجة، والفسيخ، خلال الاحتفالات بشم النسيم، وأعياد الربيع.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات بوزارة التموين ستتلقى كافة الشكاوي، والإخطارات والتقارير من مديريات التموين، ورصد المخالفات، وتحرير المحاضر، وإحالتها إلي النيابة العامة، في حالات الغش التجاري، أو عدم تدوين الأسعار، أو عدم الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية.

وأشار إلي، أنه سيتلقى تقارير من الصحة والطب البيطري، في حالات الفسيخ والرنجة الفاسدة المتداولة في الأسواق المحلية.

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