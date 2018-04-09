ألمانيا تعتزم سحب الجنسية من الإرهابيين الأجانب

أعلن شتيفان ماير، سكرتير الدولة لشئون وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستحرم الإرهابيين من أصول أجنبية من جوازات السفر والجنسية الألمانية، بشرط حملهم جنسية أخرى غير الألمانية أو انحدارهم من أصول أجنبية.



وأضاف ماير، في تصريحات لصحيفة "فيستن" الألمانية، أن إقرار المشروع هو أول خطوة في عمر الحكومة الحالية.



يُذكر أن هورست سي هوفر، وزير الداخلية الألمانية، عمل على توسيع قائمة "بلدان المنشأ الآمنة"، التي ستسمح لهم بمعالجة طلبات اللجوء من هذه البلدان بسرعة أكبر، بحيث تشمل جورجيا وأرمينيا وتونس والجزائر والمغرب.



كما أجرى سى هوفر، المعروف بتشدده ضد تواجد اللاجئين على الأراضي الألمانية، عدة تعديلات للحد من قانون لم الشمل للاجئين.

