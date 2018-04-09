إصابة 5 أشخاص فى حريق شقة بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلتان في حريق اندلع، بشقة نجار، نتيجة ماس كهربائي، في مركز الشهداء بالمنوفية.



تلقى مأمور مركز الشهداء، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الثالث لمنزل مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 70 مترًا ملك "ك. ص. ا"، 36 سنة، نجار.



ونَجَم عن الحريق إصابة كل من زوجة المالك "ر. ز. ا"، 31 سنة، ربة منزل مصابة بحروق من الدرجة الثانية ونجلتيه "س"، 7 سنوات، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، و"ندا" 5 سنوات، مصابة باختناق، واثنين من أقارب زوجته "ن. م. ا"، 34 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، و"أ. ع. أ"، 42 سنة، مصابًا بجرح قطعي بكعب القدم اليمني "لم يستجوبوا"، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وتم إسعاف الخامس ومغادرته المستشفى.



وبسؤال المالك قرر أنه في أثناء تواجده بعمله بمدينة القاهرة علم تليفونيّا من الأهالي، بنشوب حريق بالمنزل ورجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، ولم يتهم أحدًا، ونفى الشبهة الجنائية.



تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1925 إداري مركز الشهداء لسنة 2018م.