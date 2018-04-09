فى شم النسيم.. إشغالات فنادق جنوب سيناء ترتفع إلى 68%

تشهد مدينة شرم الشيخ إقبالا كبيرًا، اليوم الإثنين، للاحتفال بيوم شم النسيم، إذ أقبل عدد كبير من السائحين والمصريين على المدينة، للاحتفال بشم النسيم في المحميات الطبيعية والتمتع بجمال وسحر شرم الشيخ.



وقال مصدر بشرطة السياحة، إن مدينة شرم الشيخ استقبلت عددًا كبيرًا من السائحين وشهدت شوارع المدينة والكافيهات والمطاعم بالسوق التجارى وخليج نعمة وحى النور زحامًا كبيرًا وتواجد عدد بالشواطئ العامة والخاصة في الفنادق والقرى السياحية.



وأضاف المصدر، أن نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ بلغت 68%، مؤكدًا إنها نسبة ممتازة بالنسبة لاحتفالات شم النسيم.