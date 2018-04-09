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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:36 ص

جينفر لوبيز تطلق خط ماكياج جديدًا

النجمة الأمريكية
النجمة الأمريكية جينفر لوبيز
شيماء دهب
dostor.org/2122083

أطلقت النجمة الأمريكية جينفر لوبيز خط ماكياج خاصًا بها، حيث تساءل العديد من جمهورها حول توهج بشرتها وكأنها تبدو في العشرينيات من عمرها.

ووفقًا لموقع Cosmopolitan، أعلنت لوبيز عن تعاونها مع Inglot Cosmetics قائلة "إنه شيء كنت أرغب في القيام به لفترة طويلة جدا، بدا خط الماكياج وكأنه تقدم طبيعي لأن الناس يسألون دائمًا عن المنتجات التي أستخدمها وكيف أقوم بتوهج بشرتي".

وأضافت: الخط يشمل 70 قطعة مختلفة من ظلال العيون، bronzers، أحمر الشفاه، الحمرة، الماسكارا والمساحيق.

وتابعت لوبيز "أردت حقا أن أعبر عن ما أريده، ما سوف أستخدمه من اللون، ولكن أيضا النوعية، وكانت نقطة السعر مهمة جدًا بالنسبة لي، ولهذا اخترت الشراكة مع Inglot حيث يمكننا إنشاء منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة".

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