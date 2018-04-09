جينفر لوبيز تطلق خط ماكياج جديدًا

أطلقت النجمة الأمريكية جينفر لوبيز خط ماكياج خاصًا بها، حيث تساءل العديد من جمهورها حول توهج بشرتها وكأنها تبدو في العشرينيات من عمرها.



ووفقًا لموقع Cosmopolitan، أعلنت لوبيز عن تعاونها مع Inglot Cosmetics قائلة "إنه شيء كنت أرغب في القيام به لفترة طويلة جدا، بدا خط الماكياج وكأنه تقدم طبيعي لأن الناس يسألون دائمًا عن المنتجات التي أستخدمها وكيف أقوم بتوهج بشرتي".



وأضافت: الخط يشمل 70 قطعة مختلفة من ظلال العيون، bronzers، أحمر الشفاه، الحمرة، الماسكارا والمساحيق.



وتابعت لوبيز "أردت حقا أن أعبر عن ما أريده، ما سوف أستخدمه من اللون، ولكن أيضا النوعية، وكانت نقطة السعر مهمة جدًا بالنسبة لي، ولهذا اخترت الشراكة مع Inglot حيث يمكننا إنشاء منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة".