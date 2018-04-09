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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:35 ص

«أبو عُق».. حيوان جديد بحديقة بنى سويف فى شم النسيم

أبو عُق
أبو عُق
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2122082

رفعت الحدائق العامة ببني سويف، اليوم الإثنين، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال روادها في شم النسيم بتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء مع مراجعة جميع أعمال النظافة.

وقال المهندس حنفي محمود المشرف العام على حديقة الحيوان ببنى سويف، إن الحديقة أنهت استعداداتها لتبدو في أبهى صورها لاستقبال زائريها، وعمل خطة تفصيلية يومية لمواجهة الزحام، وتوفير سبل الراحة للمواطنين وذلك لمساعدة الزوار في أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

وأضاف "حنفى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الحديقة شهدت قدوم عدد من الحيوانات الجديدة، لجذب آلاف الرواد من بينها أبوعُق من فصيلة الغزلان، فضلًا عن تواجد 6 أسود إفريقية و2 ضبع مصري وأربعة قرود حبشي و3 فرس النهر ومجموعة زواحف، 10 دجاج وادى، 25 أوز مصرى، وغيرها من الحيوانات الأخرى.

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