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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:34 ص

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2122081

تشهد الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظاما في حركة سير السيارات، إذ رصدت كاميرات المراقبة عددا من المخالفات المرورية، وتم تحرير تلك المخالفات الفورية والتصالح معها بمعرفة رجال المرور.

وظهر انسياب في حركة سير السيارات، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع الطرق والشوارع الرئيسية، كما شهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات.

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