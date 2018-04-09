وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم محمد عبد العزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وذلك بكنائس وأديرة مركز نجع حمادي.



وأكد "الغول" خلال جولته التي شملت دير الأنبا بضابا بنجع حمادي وكنيسة العذراء مريم بقرية الرحمانية شرق النيل، وكنيسة القيامة بقرية بهجورة، أهمية الوحدة الوطنية التي تُميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في جميع المجالات.



وقال: "إن تواجدنا جميعا اليوم يدل على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر، والتي تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد وستظل دائما مصر هي رمز المحبة والسماحة في جميع اﻷديان ونسيجا وصفا واحدا، متمنيا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".



كما أشاد بتضافر الجهود الأمنية وقدم الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها قادرة على أن تقف في وجه كل من يحاول نشر الفتنة.