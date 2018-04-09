ضبط صاحب مصنع أحذية يستخدم علامات تجارية غير مسجلة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، بقيادة اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، بالاشتراك مع مباحث التموين، في ضبط صاحب مصنع أحذية لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة في دائرة قسم أول بنها.



تمكن ضابط مباحث التموين، من ضبط صاحب مصنع أحذية، ويُدعى «مجدي» 52 سنة، مقيم في دائرة قسم شرطة أول بنها، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة «سبورت»، وعثر بداخل المصنع على 5 ماكينات خياطة، و2 مكبس نعل أحذية، و5000 نعل أحذية، و1000 وش حذاء، و400 زوج أحذية منتج نهائي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3387 جنح قسم أول بنها لسنة 2018.