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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:06 ص

«سعفان» يأمر بمتابعة تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
دعاء جابر
dostor.org/2122072

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة شيم النسيم بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن يوم شم النسيم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ "سعفان" بهذه المناسبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته للأخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.

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