القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:01 ص

شرطة النقل تؤمن المترو والأتوبيس النهرى فى احتفالات شم النسيم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2122070

شن اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة تفقدية مفاجئة للخدمات الأمنية المعينة على مرسى الجامعة والجلاء النهري التابعان لإدارة شرطة النقل العام وإدارة شرطـة مترو الأنفاق بمحطات مترو أنفاق «الشهداء- العتبة– العباسية» ومحطة سكك حديد القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بشم النسيم.

ووجه «حسين» بتعليمات مشددة لجميع القوات والضباط بتوسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة، لمنع حدوث أي أعمال شغب أو الخروج عن الشرعية وتنفيذ القانون مع ضرورة تشديد إجراءات التفتيش.

وأكد وجود الشرطة النسائية على مداخل كل المراسي النيلية لتفتيش حقائب السيدات وكذلك ضرورة التفتيش أثناء العودة لحقائبهم، للحفاظ على سلامتهم.

وشدد على التأكد من صلاحية شروط الأمن والسلامة قبل الإقلاع بأي رحلة حرصا على سلامة الركاب وطفايات الحريق والسعة المقررة لأعداد الركاب وسلامة الأتوبيس النهري، والتأكيد على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن المرضى منهم والتحلي بأقصى درجات الكياسة وضبط النفس مع عدم الإخلال بتطبيق القانون والحرص على حسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم في إطار من احترام حقوق الإنسان.

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