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الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:57 ص

النيابة الإدارية تُحيل 8 مسئولين بـ«تعليم بنى سويف» للمحاكمة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
عماد سليمان
dostor.org/2122069

أحالت النيابة الإدارية في القضية 364 لسنة 59 قضائية عليا 8 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

شمل تقرير الاتهام كلًا من ماهر أيوب دميان، كاتب أول بإدارة الواسطى التعليمية، ومعوض توفيق عبدالحميد، مدير إدارة ببا التعليمية، وناصر أحمد محمد، مدير إدارة سمسطا التعليمية، وجمال كامل حسن، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة الواسطى التعليمية، ومحسن محمود طلبة، باحث شئون قانونية، وسمير محمد إبراهيم، مراجع حسابات، وأحمد محمد عويس، أمين مخزن، وفهيم إبراهيم فهيم، مدرس بمدرسة الصنايع الميكانيكية.

أكدت التحقيقات أن المتهم الأول أثبت على خلاف الحقيقة بالطلب المقدم منه إلى مدير إدارة الواسطى التعليمية أنه يشغل وظيفة مسئول تكنولوجيا رغم كونه كاتبا بقصد الموافقة على ندبه بقسم التدريب، وزوّر توقيعات المختصين بإدارة الواسطى التعليمية بأمر انتدابه إلى وحدة التدريب في وظيفة أخصائي معلومات وتكنولوجيا واستعمل المحرر المزور.

وتبين أن المتهم الثاني اعتمد أمر الندب رغم تضمينه بيانات على خلاف الحقيقة رغم علمه بذلك ـ واعتمد المتهم الثالث العروض الوهمية التي أعدها المتهم الرابع بشأن تأجير سيارة بإدارة الواسطى التعليمية بقصد ترسية عملية التأجير على السيارة رقم 21708 ملاكي بني سويف.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمين من الخامس حتى الثامن اشتركوا مع الرابع في إعداد العروض الوهمية، وتعاقد المتهمين من الثالث حتى الثامن مع صاحب السيارة للقيام بأعمال المتابعة بإدارة الواسطى التعليمية.

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