دوريات لتأمين المواطنين فى الاحتفال بشم النسيم بجنوب سيناء

وضعت مديرية أمن جنوب سيناء خطة أمنية لتأمين المواطنين، اليوم الإثنين، بجميع أماكن التجمعات والحدائق والمنتزهات والملاهى بمدن المحافظة للاحتفال بشم النسيم.



وقال اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، إن الخطة تتضمن دوريات متحركة بشكل مكثف تجوب الشوارع الرئيسية والميادين لتأمين المواطنين في أماكن التجمعات والحدائق والمنتزهات والمنشآت الحيوية للحماية من أي محاولات عنف أو شغب من جهة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون.



وأضاف "مجاهد" أنه سيتم تأمين الوديان والجبال والمدن السياحية والشواطئ ودور العبادة وأماكن التجمعات.