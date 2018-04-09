رئيس مدينة الأقصر: رفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع (صور)

يواصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، حملته التي بدأها، لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحى والدوشى سيد أحمد نائب رئيس الحى، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى أحمد مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية.



وأعلن الشريف، أنه تتم الآن أعمال تسوية وتجريف ورفع جميع الرتش الموجود على جانبى الطريق، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، لتنفيذ العمل على أقصى سرعة ممكنة، مؤكدا أنه تم البدء الفعلى فى أعمال التطوير والتجميل بشارع مدرسة الصنايع، بشكل يتناسب مع الطفرة التنموية والسياحية التى تشهدها الأقصر، وأن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.



وأضاف أن الشارع سيتم تطويره بالكامل مع تغيير البلدورات واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات، لافتا إلى تغيير الأرصفة بالشكل الجمالى الذى يتناسب مع طبيعة مدينة الأقصر، مع إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بالشارع بعدم التعدى على الرصيف ونظافته مع التناسق الشكلى والجمالي لجميع المحال التجارية بالشارع ورفع كفاءة واجهاتها بالشكل الذى يليق بطبيعة المدينة كمزار رئيسى بمدينة الأقصر.